Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Auto fährt in Getränkemarkt - Fahrzeug beschleunigte auf Grund Unachtsamkeit des Fahrzeugführers

Bad Kreuznach (ots)

Am Freitag den 21.06.2024 kam es gegen 11:40 Uhr auf einem Parkplatz eines Getränkemarkts in Bad Kreuznach zu einem Unfall. Ein 61-jähriger Fahrzeugführer vergas beim Aussteigen den Motor abzustellen und das Fahrzeug gegen das Wegrollen zu sichern. Als der Fahrzeugführer gerade dabei war das Fahrzeug zu verlassen, geriet dieser mit seinem rechten Fuß auf das Gaspedal, wodurch das Fahrzeug beschleunigte und rückwärts in Richtung Eingangsbereich des Getränkemarkts fuhr. Dort stieß dieser gegen ein Einkaufswagenhäuschen und mehrere Wasserkisten, welche vor dem Eingang aufgestellt waren. Glücklicherweise wurden weder der Autofahrer selbst, noch umstehende Kunden verletzt oder gefährdet. Es dürfte ein Gesamtschaden im vierstelligen Bereich entstanden sein.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell