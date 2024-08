Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Oberdischingen - Einbruch in Bude

Am Dienstag stahlen Unbekannte in Oberdischingen Alkohol aus einer Bude.

Ulm (ots)

In der Zeit von 0.15 Uhr bis 20.15 Uhr hatten es Einbrecher auf eine Bude in der Straße Am Erlenbach abgesehen. Dort brachen sie einen Zugang zum Dachboden auf und stiegen so in die Bude ein. Im Inneren fanden sie eine Getränkekiste mit mehreren Flaschen Aperol. Den machten sie zu ihrer Beute und flüchteten unerkannt. Die Höhe des Schadens an der Bude ist bislang noch unklar. Die Polizei Ehingen (Tel. 07391/5880) nahm die Ermittlungen auf und sicherte Spuren. Dabei bittet sie auch um Zeugenhinweise. Da in der vergangenen Woche auch in eine Bude in Griesingen sowie in ein Jugendhaus in Öpfingen eingebrochen wurde, wird auch ein möglicher Tatzusammenhang geprüft.

++++1646451 (LK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell