Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Donzdorf - Probefahrt endet mit Anzeigen

Am Montag war ein 25-Jähriger in Donzdorf ohne Führerschein unterwegs.

Ulm (ots)

Gegen 23.30 Uhr wurde eine Streife des Polizeireviers Eislingen auf einen VW-Fahrer aufmerksam. Der war in der Süßener Straße auffallend langsam und in Schlangenlinien unterwegs. Die Polizei kontrollierte das Fahrzeug in der Reichenbacher Straße. Am Steuer saß ein 25-Jähriger ohne Führerschein. Laut Angaben machte er wohl nur eine Probefahrt. Auch seinen 22-jährigen Beifahrer erwartet nun eine Anzeige. Denn der ließ den 25-Jährigen mit seinem VW Golf fahren, obwohl er angeblich wusste, dass dieser keinen Führerschein hatte.

++++ 1638664 1638666 (LK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell