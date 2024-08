Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Aichelberg/A8 - Unfall im stockenden Verkehr

Ein Auffahrunfall führte am Montag auf der A8 bei Aichelberg zum Unfall mit einem Verletzten.

Der Unfall ereignete sich kurz vor 10 Uhr. Eine 22-Jährige war auf der Autobahn in Richtung München unterwegs. Beim Aichelberg sah sie wohl zu spät, dass sich vor ihr der Verkehr auf dem mittleren Fahrstreifen staute. Mit ihrem Ford Transit versuchte sie noch zu bremsen. Dabei geriet sie auf der regennassen Fahrbahn ins Rutschen und stieß in das Heck eines Mercedes. Ihr 24-jähriger Beifahrer erlitt durch den Auffahrunfall leichte Verletzungen. Die 22-Jährige sowie der 55-jährige Mercedes-Fahrer blieben unverletzt. Rettungskräfte brachten den leicht verletzten 24-Jährigen vorsorglich in eine Klinik. Ein Abschlepper barg den nicht mehr fahrbereiten Ford Transit. Die Verkehrspolizei Mühlhausen hat den Unfall aufgenommen und schätzt den Sachschaden am For auf 4.000 euro, den am Mercedes auf 3.500 Euro.

