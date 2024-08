Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Vorrang missachtet

Am Montag erlitt eine 60-Jährige bei einem Unfall in Ulm leichte Verletzungen.

Ulm (ots)

Um 9 Uhr war ein 27-Jähriger mit seinem Opel in der Albert-Einstein-Allee unterwegs. An einer Kreuzung bog er nach links in den Berliner Ring ein. Dabei achtete er wohl nicht auf den Gegenverkehr. Aus Richtung Talstraße kam ihm eine 60-Jährige mit einem VW entgegen. Die hatte Vorrang. Beide Fahrzeuge stießen in der Kreuzung zusammen. Die Frau erlitt durch die Kollision leichte Verletzungen. Rettungskräfte brachten sie vorsorglich in eine Klinik. Der 27-Jährige blieb unverletzt. Abschlepper bargen die beiden nicht mehr fahrbereiten Autos. Die Polizei Ulm-West hat den Unfall aufgenommen. Der Schaden am Opel Zafira wird auf 2.000 Euro, der am VW Polo auf 5.000 Euro geschätzt.

