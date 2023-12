Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Pfefferspray führt zu Polizeieinsatz

Kaiserslautern (ots)

Ein kurioser Sachverhalt beschäftigte die Polizei am Freitagvormittag am Fackelrondell. Ein 53-jähriger Mann meldete gegen 10 Uhr, dass er mit Pfefferspray besprüht wurde. Der "Tatverdächtige": Sein Kumpel, der neben ihm stand und mit ihm unterwegs war. Der 67-Jährige muss sich deshalb jetzt wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung rechtfertigen. Nach den Angaben des Geschädigten, habe er ein Pfefferspray auf dem Boden gefunden und aufgehoben - es aber nicht benutzt. Sein 67-jähriger Bekannter habe daraufhin selbst ein Pfefferspray aus der Jacke gezogen. Hierbei kam es zur Auslösung des Reizmittels und der 53-jährige wurde im Gesicht und auf der Kleidung getroffen. Wie es zu dem Sprühstoß kam, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlung. Zeugen, die sich um 10 Uhr in der Nähe des Haupteingangs des Einkaufzentrums (in Richtung Mühlstraße) aufhielten und den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631-369 2150 bei der Polizei in Kaiserslautern zu melden. |kfa

