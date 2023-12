POL-PPWP: Streit wegen Werkzeugkoffer endet mit einem Schlag

Kaiserslautern/Homburg (ots) - Einen dreisten Autodieb hat die Polizei am frühen Donnerstagmorgen geschnappt. Dem 23-jährigen Mann wird vorgeworfen, am Dienstagabend bei einem privaten Autoverkaufsgeschäft in Kaiserslautern in betrügerischer Absicht mit dem Mercedes AMG einfach davongefahren zu sein. Als der Verkäufer ihn am Telefon zur Rede stellen wollte, gab der Mann vor, den Kaufpreis im hohen fünfstelligen Wert ...

