Feuerwehr Gevelsberg

FW-EN: Löschzug 3 lädt zum Himmelfahrtsfest in Asbeck ein

Gevelsberg (ots)

Der Löschzug 3 der Feuerwehr Gevelsberg lädt zum traditionellen Himmelfahrtsfest auf dem Hof von Briel-Hohagen ein. Start ist am Mittwoch, den 17.05.2023 um 18 Uhr mit der "Party in der Scheune" musikalisch begleitet durch DJ Phonic. Weiter geht es an gleicher Stelle am Donnerstag ab 10 Uhr morgens Für das leibliche Wohl ist durch den Löschzug 3 wie immer bestens gesorgt. Gegen Mittag wird die traditionelle Erbsensuppe aus der Gulaschkanone gereicht. Ende der Veranstaltung ist gegen 17 Uhr.

