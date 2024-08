Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen - Vier Leichtverletzte durch Unfall

Am Freitag geriet ein 32-Jähriger in Geislingen mit seinem BMW auf die Gegenfahrbahn.

Ulm (ots)

Gegen 14.45 Uhr war ein 32-Jähriger mit seiner Familie in der Überkinger Straße unterwegs. Er fuhr von Geislingen in Richtung Bad Überkingen. Da sich wohl seine zwei Kinder auf dem Rücksitz unruhig verhielten drehte er sich kurz um. Dabei geriet er auf die linke Fahrspur und kollidierte mit einem entgegenkommenden BMW. Den fuhr ein 57-Jähriger. Beide Fahrer sowie die jeweiligen Beifahrerinnen erlitten leichte Verletzung. Rettungskräfte brachten die Beifahrerin des Geschädigten vorsorglich in eine Klinik. Die beiden Kinder im Alter von zwei und vier Jahren hatten Glück und blieben unverletzt. Die Polizei Geislingen hat den Unfall aufgenommen. Ein Abschlepper barg die beiden BMW. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Überkinger Straße (B466) komplett gesperrt werden.

++++1619970 (LK)

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell