Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unfall im Begegnungsverkehr - Eine Person verletzt

Bünde (ots)

(jd) Um 13.35 Uhr ereignete sich gestern (21.8.) an der Bäderstraße ein Verkehrsunfall. Ein 50-jähriger Bünder fuhr mit seinem Pedelec auf dem neben der Straße verlaufenden kombinierten Geh-/Radweg in Richtung Randringhausener Straße. Zeitgleich fuhr ein 15-jähriger Jugendlicher aus Kirchlengern mit seinem E-Scooter in Richtung Hubertusweg. Im Bereich einer Kurve kamen sich beide auf dem Weg entgegen und versuchten, jeweils nach rechts auszuweichen. Dem 15-Jährigen gelang es dabei, einem Mast der dortigen Ampelanlage auszuweichen und unverletzt seinen Roller abzubremsen. Der Pedelec-Fahrer touchierte beim rechtsseitigen Ausweichen eine Hecke und verlor daraufhin die Kontrolle über sein Rad. Er stürzte zu Boden und verletzte sich durch die Wucht des Aufpralls. Unfallzeugen versorgten den Mann bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Mittels eines Rettungswagens wurde der Bünder in ein nahegelgenes Krankenhaus gebracht. Am Pedelec entstand ein Sachschaden von rund 150 Euro.

