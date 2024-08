Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit einem Kleinkraftrad- Vorfahrt missachtet

Rödinghausen (ots)

(sb) In Rödinghausen wurden am Donnerstagmittag (22.08) Polizeibeamte zu einem Verkehrsunfall auf der Osnabrücker Straße im Einmündungsbereich mit dem Schäferweg gerufen. Gegen 12.25 Uhr befuhr ein 18- Jähriger aus Rödinghausen und seinem Sozius (15 Jahre) mit einem Kleinkraftrad verbotswidrig den Radfahrweg parallel zum Schäferweg aus Bruchmühlen kommend in Richtung Bünde. Vom Radweg wechselte er auf die neu angelegte Straße Osnabrücker Straße. Hierbei missachtete den vorfahrtsberechtigten Verkehr auf der Osnabrücker Straße. Er hielt nicht an der Haltelinie, um den kreuzenden Verkehr die Vorfahrt zu gewähren. Zu diesem Zeitpunkt fuhr eine 26-jährige Opel-Fahrerin aus die Osnabrücker Straße von Bünde kommend in Richtung Bruchmühen. In Höhe der Einmündung des Schäferwegs kam es zum Zusammenstoß mit dem Kleinkraftrad und dem Fahrzeug der Fahrerin aus Melle. Der Fahrer des Kleinkraftrades wurde dabei schwer verletzt. Er wurde mit dem RTW ins Lukas-Krankenhaus verbracht. Eine weitere Rettungswagenbesatzung verbrachte den ebenfalls leicht verletzten Sozius in ein Krankenhaus nach Melle zur weiteren ärztlichen Behandlung. Beide Fahrzeuge (geringer Sachschaden) wurden von der Unfallstelle abgeschleppt.

