POL-PPTR: Polizei ermittelt nach einem Vorfall gegenüber eines 4-jährigen Kindes am Stadtweiher in Baumholder - gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei

Trier (ots) - Am Donnerstag, 4. Juli, gegen 13:30 Uhr, brach mindestens eine unbekannte Täterin in eine Wohnung in der Straße Weberbach in Trier ein. Die junge Frau lässt sich wie folgt beschreiben: Tatverdächtige 1: 16-25 Jahre alt, lange dunkle, zu einem Zopf geflochtene Haare, helles Oberteil, schwarze Sweatjacke, blaue Skinny Jeans, durchschnittliche Figur Am Dienstag, 9. Juli, gegen 14:00 Uhr, brachen mindestens ...

mehr