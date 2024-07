Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Zwei Einbrüche in dieselbe Wohnung

Trier (ots)

Am Donnerstag, 4. Juli, gegen 13:30 Uhr, brach mindestens eine unbekannte Täterin in eine Wohnung in der Straße Weberbach in Trier ein. Die junge Frau lässt sich wie folgt beschreiben:

Tatverdächtige 1: 16-25 Jahre alt, lange dunkle, zu einem Zopf geflochtene Haare, helles Oberteil, schwarze Sweatjacke, blaue Skinny Jeans, durchschnittliche Figur

Am Dienstag, 9. Juli, gegen 14:00 Uhr, brachen mindestens zwei weitere Täterinnen in dieselbe Wohnung ein.

Tatverdächtige 2: 16-25 Jahre, alt dunkle hochgebundene Haare, schwarzes Top mit dünnen Trägern, kleine braune Umhängetasche (ähnelt Louis Vuitton), durchschnittliche Figur

Tatverdächtige 3: 16-25 Jahre alt, dunkle hochgebundene Haare, weißes Top, Tätowierung am linken Oberarm, schwarze Umhängetasche mit Nieten/hellen Applikationen, dunkle Leggins, durchschnittliche Figur

Zeugen, die in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Trier zu melden: 0651 9779-2290.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell