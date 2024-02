POL-MI: Zwei Verletzte nach Kreuzungsunfall

Stemwede (ots) - (TB) Aus einem Firmenwagen entwendeten bisher Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag diverse hochwertige Elektrowerkzeuge. Der Schaden beläuft sich auf rund 13.000 Euro. Seinen weißen Opel Movano hatte ein Angestellter am Mittwochabend gegen 20 Uhr auf einem Stellplatz eines Hotels auf dem "Alter Postweg" in Niedermehnen abgestellt. Als der Mann am Donnerstag gegen 06.30 Uhr den Firmenwagen wieder in ...

mehr