POL-MI: Polizeiwache Espelkamp zieht um - Polizei uneingeschränkt erreichbar

Espelkamp (ots)

Die derzeitige Polizeiwache Espelkamp in der Präses-Ernst-Wilm-Straße gehört bald der Vergangenheit an. Diese Woche ziehen die hiesigen Polizistinnen und Polizisten in ihre neue Dienststelle in die Trakehner Straße 6 um. Für die Bürgerinnen und Bürger im Zuständigkeitsgebiet der Polizeiwache Espelkamp wird es keine Einschränkungen geben. Während des Umzuges werden Einsatzkräfte der anderen Polizeiwachen den Dienstbetrieb uneingeschränkt gewährleisten.

Von außen wirkt die neue Polizeiwache schon seit Wochen fertiggestellt. Nun wurden auch die letzten Arbeiten innerhalb des Gebäudes abgeschlossen, sodass einer vollständigen Inbetriebnahme nichts mehr im Wege steht und der lange geplante Umzug realisiert werden kann.

Letztmalig werden die Streifenwagen in der Spätschicht am Dienstag, 20. Februar 2024, vom alten Domizil in der Präses-Ernst-Wilm-Straße starten. Mit Beginn der Nachtschicht wird die Polizeiwache Espelkamp "vom Netz" genommen. Ab dann wird das Einsatzgeschehen schwerpunktmäßig von den Beamtinnen und Beamten der Polizeiwache Lübbecke wahrgenommen. Die telefonische Erreichbarkeit der Polizei ist weiterhin über die bekannte Telefonnummer 0571/8866-3600 sichergestellt. Zudem kann in dringenden Fällen der Notruf 110 genutzt werden.

Lediglich die Sprechzeit von 14.00 bis 16.00 Uhr am Donnerstag, den 22. Februar 2024, kann nach derzeitigem Stand nicht angeboten werden. Hier bittet die Polizei, dass Betroffene, die Wache Lübbecke in der Osnabrücker Straße 18 aufzusuchen.

Sobald der Umzug abgeschlossen und die neue Polizeiwache uneingeschränkt einsatzfähig ist, wird die Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke dies bekannt geben.

