Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Geschwindigkeitskontrollen

Germersheim (ots)

Am gestrigen Vormittag wurden in Germersheim in der Sondernheimer Straße und in der Zeppelinstraße Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt. Insgesamt fuhren 15 Fahrzeugführer zu schnell, 6 weitere Fahrzeugführer erhielten Mängelberichte, da an ihren Fahrzeugen Mängel festgestellt wurden oder sie vorgeschriebene Dokumente nicht mitgeführt hatten. Im Rahmen von mobilen Kontrollen konnten noch 2 Pkw-Fahrer kontrolliert werden, welche ihr Handy während der Fahrt verbotswidrig benutzten. Zwei weitere Fahrer hatten den Sicherheitsgurt nicht angelegt.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell