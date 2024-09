Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Weißer Pkw gesucht!

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Wegen einer Unfallflucht ermittelt die Polizei in Weilerbach in der Isigny-Allee. Hier wurde am Mittwoch zwischen 10.30 und 14.40 Uhr ein VW Up beschädigt.

Der silber-graue Elektro-Pkw stand in diesem Zeitraum auf einem öffentlichen Parkplatz. Am Nachmittag wurden frische Unfallspuren im vorderen Bereich der Fahrerseite festgestellt. Verursacht wurde der Schaden vermutlich durch einen anderen Verkehrsteilnehmer beim Ein- oder Ausparken. Geschätzte Schadenshöhe: rund 1.500 Euro.

Den Spuren zufolge, dürfte es sich beim Verursacherfahrzeug um einen weißen Pkw gehandelt haben. Zeugen, die etwas beobachtet haben oder Hinweise geben können, welches Auto zwischenzeitlich neben dem VW Up abgestellt war, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631 369-2250 mit der Polizeiinspektion 2 in Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell