POL-PPWP: Gestürzt, aber unverletzt

Weilerbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Wegen einer Unfallflucht ermittelt die Polizei in Weilerbach in der Isigny-Allee. Hier wurde am Mittwoch zwischen 10.30 und 14.40 Uhr ein VW Up beschädigt. Der silber-graue Elektro-Pkw stand in diesem Zeitraum auf einem öffentlichen Parkplatz. Am Nachmittag wurden frische Unfallspuren im vorderen Bereich der Fahrerseite festgestellt. Verursacht wurde der Schaden vermutlich durch einen anderen Verkehrsteilnehmer beim Ein- oder ...

mehr