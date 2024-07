Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

FW-PI: Brande-Hörnerkirchen: Vollbrand mit Druckgasbehälterzerknall eines Kleintransporters mit Sauerstoff an Bord

Pinneberg (ots)

Brande-Hörnerkirchen: Vollbrand mit Druckgasbehälterzerknall eines Kleintransporters mit Sauerstoff an Bord Datum: Montag, 8. Juli 2024, 6.40 Uhr +++ Einsatzort: Brande-Hörnerkirchen, Steinstraße +++ Einsatz: FEU (Feuer standard)

Brande-Hörnerkirchen - Am Montagmorgen (8. Juli) ist es in Brande-Hörnerkirchen ein mit medizinischem Sauerstoff beladener Kleintransporter ausgebrannt. Dabei kam es zum Druckbehälterzerknall. Der Fahrer wurde schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt. Etwa 45 Kräfte der Freiwilligen Feuerwehren Brande-Hörnerkirchen/Osterhorn, Bokel und Westerhorn übernahmen die Löscharbeiten. Beim Aufräumen wurde ein Feuerwehrkamerad verletzt. Weitere Verletzte waren nicht zu beklagen. Die drei Feuerwehren des Amtsbezirks Hörnerkirchen waren um 6.40 Uhr über Melder und Sirene alarmiert worden. Bereits bei den Notrufen war von Explosionen mehrerer Gasflaschen die Rede. Beim Eintreffen von Einsatzleiter Joachim Hensel, Wehrführer der FF Brande-Hörnerkirchen/Osterhorn stand der weiße Kleinbus bereits in Vollbrand. Unmittelbar darauf zerbarst der fest verbaute 600 Liter fassende Sauerstofftank. Trümmerteile flogen mehrere Meter weit in die benachbarten Gärten, teilweise auf die Dächer der umliegenden Häuser. Bei einem Gewächshaus ging eine Scheibe zu Bruch. Personen im Umkreis wurden nicht verletzt. Die Feuerwehren setzten zur Brandbekämpfung zwei Strahlrohre mit Wasser ein. Abschließend wurde Schaum eingesetzt. Außerdem wurde in einem Garten ein Entstehungsbrand erfolgreich bekämpft. Der Fahrer des Kleintransporters hatte noch eigene Löschversuche unternommen. Dabei zog er sich Brandverletzungen an einem Bein zu. Er wurde mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand nicht. Die Lösch- und Aufräumarbeiten dauerten bis etwa 8 Uhr an. Dabei zog sich ein Feuerwehrmann noch eine Verletzung zu, wegen der er mit einem RTW zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert wurde. Nähere Angaben zum verletzten Fahrer, zur Brandursache oder der Schadenshöhe können seitens der Feuerwehr nicht gemacht werden. Kräfte FF Brande-Hörnerkirchen/Osterhorn: 20 mit zwei Fahrzeugen FF Bokel: 12 mit einem Fahrzeug FF Westerhorn: 13 mit zwei Fahrzeugen KFV Pinneberg: Pressesprecher Rettungsdienst RKiSH: 2 RTW Polizei

