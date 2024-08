Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fahrrad - Kind leicht verletzt

Höxter (ots)

Am Dienstag, 14. August, kam es auf der Nagelschmiedstraße in Höxter zu einem Verkehrsunfall. Gegen 19.05 Uhr fuhr ein 12-Jähriger aus Höxter mit seinem Fahrrad die Nagelschmiedstraße in Richtung Obere Mauerstraße. Zur gleichen Zeit fuhr ein 42-Jähriger aus Kassel mit seinem Mercedes Sprinter aus einer Grundstücksausfahrt auf die Nagelschmiedstraße. Er fuhr entgegen der erlaubten Fahrtrichtung nach rechts in Richtung Traubenstraße. Dabei kam es zum Verkehrsunfall, bei dem der 12-Jährige stürzte und sich leicht verletzte. Ob es zwischen den Beteiligten zu einer Kollision gekommen ist oder der Fahrradfahrer ausweichen musste und dabei stürzte, ist jetzt Gegenstand der Ermittlungen. Der 12-Jährige begab sich nach der Unfallaufnahme mit seinem Vater in ärztliche Behandlung. Am Fahrrad entstand ein Schaden von rund 100 Euro./rek

