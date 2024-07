Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg, Schwarzwald-Baar-Kreis) Radfahrer bei Unfall auf der Straße "Am Eichberg" verletzt (09.07.2024)

Blumberg (ots)

Schwere Verletzungen zugezogen hat sich ein Radfahrer bei einem Unfall auf der Straße "Am Eichberg" am Dienstagabend. Gegen kurz nach 20 Uhr fuhr ein 55-Jähriger mit einem Mountainbike auf der Straße "Am Eichberg" bergabwärts. Im Bereich einer Rechtskurve musste der Biker stark abbremsen, da ihm ein 20-Jähriger mit einem BMW entgegenkam. In der Folge verlor er die Kontrolle über sein Rad, geriet ins Schlingern und prallte schließlich linksseitig frontal in das Auto. Ein Rettungswagen brachte den schwer verletzten Mann in ein Krankenhaus. Am BMW entstand durch die Kollision ein Schaden in Höhe von rund 6.000 Euro, am Mountainbike in etwa von mehreren hundert Euro.

