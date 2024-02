Polizei Wuppertal

POL-W: SG Polizei sucht Zeugen - Verkehrsunfallflucht auf Martin-Luther-Straße

Wuppertal (ots)

Freitag (02.02.2024) erlitt ein 48-jähriger E-Scooterfahrer leichte Verletzungen als ein weißer Transporter ihn beim Überholen touchierte. Der Mann war am frühen Morgen gegen 06:20 Uhr mit seinem E-Scooter auf der Martin-Luther-Straße unterwegs, als in Höhe der Katternberger Straße ein Kastenwagen gegen ihn stieß. In der Folge kam der Mann mit seinem Roller zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Unmittelbar nach dem Zusammenstoß setzte der Transporter seine Fahrt in Richtung Innenstadt fort. Nach Aussage des Geschädigten handelte es sich bei dem Fahrzeug um einen weißen Transporter bis 3,5 Tonnen mit Dachgepäckträger. Bei dem Kennzeichen soll es sich um eine rumänische Landeskennung handeln. Zudem habe er das Kennzeichenfragment "BG" ablesen können. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der 0202 284-0 bei der Polizei melden. (an)

