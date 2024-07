Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Blumberg, Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfall auf der Hauptstraße - Auto erfasst Radfahrer (09.07.2024)

Blumberg (ots)

Bei einem Unfall auf der Hauptstraße hat am Dienstagmittag ein Auto einen Radfahrer erfasst. Eine 73-jährige VW-Fahrerin war auf der Hauptstraße in Richtung Kreisverkehr Zollhaus unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer 11 kreuzte eine 11 Jahre alter Junge mit einem Fahrrad die Straße von der Sparkasse kommend in Richtung Martin-Reinemann-Straße und prallte dabei gegen das Auto. Ein Rettungswagen brachte den verletzten Buben in eine Klinik. An beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von insgesamt rund 2.000 Euro.

