POL-KN: (Blumberg, Schwarzwald-Baar-Kreis) Motorradfahrer bei Unfall auf der Hauptstraße schwer verletzt (10.07.2024)

Blumberg (ots)

In der Nacht auf Mittwoch hat sich auf der Hauptstraße ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein 53-jähriger Motorradfahrer war gegen 2 Uhr mit einer Suzuki auf der Hauptstraße in Richtung Stadtmitte unterwegs. Am Ortsrand kam er mit seiner Maschine von der Fahrbahn ab, prallte gegen ein Verkehrsschild und rutschte anschließend noch einige Meter über die Straße. Dabei erlitt der 53-Jährige schwere Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn in eine Klinik.

