POL-KN: (Tuttlingen) Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Tuttlingen (ots)

Ein 54-jähriger Radfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag in der Möhringer Vorstadt im Kreisverkehr Donaueschinger Straße, Dornierstraße und Unter Jennung leicht verletzt worden. Kurz vor 09 Uhr fuhr ein 65-Jähriger mit einem Citroen Campster Kleintransporter auf der Donaueschinger Straße in Richtung Stadtmitte in den Kreisverkehr ein. Hierbei kam es zur Kollision mit dem Radfahrer, der sich bereits im Kreisverkehr befand. Eine eintreffende Rettungswagenbesatzung brachte den 54-jährigen Radfahrer, der sich bei einem Sturz Schürfwunden an einer Hand zugezogen hatte, vorsorglich zur weiteren Untersuchung in die Tuttlinger Klinik. An beiden Fahrzeugen entstand nur geringer Schaden.

