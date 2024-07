Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Emmingen-Liptingen, Kreisverkehr Wehstetten, B 311, Lkr. Tuttlingen) Schwertransporter wegen fehlenden Genehmigungen und Mängel aus dem Verkehr gezogen

Emmingen-Liptingen, Kreisverkehr Wehstetten, B 311, Lkr. Tuttlingen (ots)

Am Dienstagvormittag, gegen 11.40 Uhr, haben Beamte der Verkehrspolizei mit Sitz in Villingen einen als Schwertransporter ausgelegten und mit einem großen Baustellenbagger beladenen Sattelzug-Lastwagen wegen fehlender Genehmigungen und Mängeln am Fahrzeug auf der Bundesstraße 311 im Bereich des Kreisverkehrs Wehstetten bei Liptingen aus dem Verkehr gezogen. Der Schwertransporter war auf der Fahrt vom Landkreis Biberach nach Spanien. Durch den geladenen Bagger war der Sattelzug insgesamt zu hoch, zu breit und zudem überladen. Für diesen Transport und die Überschreitung der erlaubten Maße lagen keine gültigen beziehungsweise lediglich abgelaufene Genehmigungen vor, welche keine Gültigkeit mehr besaßen. Die Frontscheibe der Sattelzugmaschine wies zudem mehrere Steinschläge im Sichtbereich auf, was neben den fehlenden Genehmigungen einen erheblichen Mangel darstellt. Der 61-jährige Fahrer des Schwertransporters und auch die zuständige Spedition müssen nun mit einem Bußgeld und Gebühren im vierstelligen Bereich rechnen. Nach Rücksprache mit der zuständigen Verkehrsbehörde des Landkreises Biberach untersagten die Beamten die Weiterfahrt. Der beladene Sattelzug wurde unter polizeilicher Begleitung zu einem geeigneten Abstellort gebracht. Eine Weiterfahrt des Schwertransportes ist erst wieder möglich, nachdem die Spedition die entsprechenden Genehmigungen beziehungsweise ein entsprechendes Ersatzfahrzeug mit Genehmigungen organisiert hat.

