POL-ST: Westerkappeln, Rolltor der Feuerwehr beschädigt

Rheine (ots) - Einbrecher haben an der Sonnenstraße in Eschendorf die Seitentür einer Bäckerei aufgehebelt. So gelangten sie in die Filiale am K+K-Markt. Die unbekannten Täter öffneten gewaltsam einen Tresor und stahlen einen niedrigen vierstelligen Eurobetrag. Die Tat ereignete sich am Freitag (26.07.24) zwischen Mitternacht und 06.10 Uhr am frühen Morgen. Die ...

