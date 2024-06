POL-HX: Auffahrunfall: Mercedes schiebt Opel auf die Gegenfahrspur

Steinheim (ots) - Am vergangenen Donnerstag, 6. Juni, wurden bei der Polizei Höxter zwei Einbrüche in Wohnhäuser in Steinheim gemeldet. Eine Anwohnerin überraschte die Einbrecher auf frischer Tat. Die Einbrecher sind flüchtig. Die Höhe der Beute ist noch nicht bekannt. Der erste Einbruch geschah in der ...

mehr