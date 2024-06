Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Fahrradfahrer verliert die Kontrolle und stürzt mit dem Kopf gegen eine Hauswand

Brakel (ots)

Am Montag, 10. Juni, ereignete sich auf der Königstraße in Brakel ein Verkehrsunfall. Ein 61-Jähriger aus Brakel war mit seinem Fahrrad unterwegs. Er fuhr in Richtung Bruchtauenstraße. Nach Zeugenaussagen beabsichtigte der Fahrradfahrer auf einen Gehweg zu fahren. Dabei kam er mit seinem Vorderrad gegen den Bordstein und stürzte. Er schlug mit dem Kopf gegen eine Hauswand. Ein Rettungswagen brachte ihn schwerverletzt in ein Krankenhaus. Das Fahrrad konnte leicht beschädigt an die Ehefrau übergeben werden./rek

