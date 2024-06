Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Pkw kommt von der Straße ab - Fahrer bleibt unverletzt

Höxter (ots)

Am Montag, 10. Juni, kam es auf der B64 bei Ottbergen zu einem Verkehrsunfall. Gegen 18.30 Uhr fuhr ein 48-Jähriger aus Beverungen mit seinem grünen Fiesta von Ottbergen in Richtung Höxter. Hinter der Bahnunterführung kam er in einer Rechtskurve rechts von der Straße ab. Dabei drehte sich der Ford und kam im Straßengraben zum Stehen. Der Fahrer blieb unverletzt. Am Pkw entstand ein Schaden von rund 5.000 Euro und musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme nahmen die eingesetzten Kollegen Alkoholgeruch bei dem 48-Jährigen war. Zur Weiteren Abklärung, inwieweit der Alkoholwert im Blut ursächlich für den Unfall ist, ordneten die Beamten eine Blutprobe an. Den Führerschein stellten sie ebenfalls sicher./rek

