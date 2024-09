Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Schwer verletzte Motorradfahrer in Olsberg

Olsberg (ots)

Bei einem Motorradunfall auf der Kreisstraße 46 zwischen Brunskappel und Elpe wurden gestern Nachmittag ein 19jähriger Motorradfahrer und seine 16jährige Sozia aus Harsewinkel schwer verletzt. Vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers kam das Motorrad in einer Rechtskurve ins Rutschen. Der Fahrer konnte die Maschine nicht mehr halten und fuhr in die Schutzplanke. Die beiden Verletzten wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Motorrad und an der Schutzplanke entstand Sachschaden.

