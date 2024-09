Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrskommissariat sucht Unfallzeugen

Meschede (ots)

Am Dienstag kam es gegen 17:50 Uhr in Meschede - Klause zu einem Verkehrsunfall mit leichtem Personenschaden. Ein 57jähriger Mann aus Meschede befuhr mit einem Leichtkraftrad die Ortsdurchfahrt vom Nierbachtal kommend und bog im Anschluss nach rechts in Richtung Schederberge ab. Nach bisherigen Erkenntnissen kam dem 57-Jährigen kurz nach dem Einmündungsbereich ein Pkw auf seiner Fahrbahnseite entgegen, sodass er ausweichen musste. Er prallte daraufhin gegen ein Verkehrszeichen und verletzte sich dadurch leicht. Bei dem entgegenkommenden Fahrzeug soll es sich höchstwahrscheinlich um einen dunklen Pkw gehandelt haben. Dieser setzte seine Fahrt in unbekannte Richtung fort. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiwache in Meschede unter der Telefonnummer 0291 - 90200 in Verbindung zu setzen.

