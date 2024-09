Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrskommissariat sucht Zeugen

Meschede (ots)

Bereits am Samstag kam es in Grevenstein zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Motorradfahrer. Gegen 17:20 Uhr befuhr ein 20jähriger Mann aus Menden die L 839. Während eines Abbiegevorganges kam es zu einer Kollision mit einem Pkw. Hierbei handelt es sich höchstwahrscheinlich um einen schwarzen SUV. Der Motorradfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Der andere Pkw entfernte sich von der Unfallstelle. Das Verkehrskommissariat sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die Angaben zum Unfallgeschehen machen können. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Meschede unter der Telefonnummer 0291 - 90200 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell