Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss

Schmallenberg (ots)

Die Polizei in Schmallenberg führte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch mehrere Verkehrskontrollen durch. In diesem Zusammenhang konnten zwei Männer festgestellt werden, weil sie unter Drogeneinfluss mit ihren Fahrzeugen unterwegs waren. Gegen 23:55 Uhr kontrollierten die Beamten auf der Poststraße einen Pkw. Fahrzeugführer war ein 39jähriger Mann aus Hagen. Vor Ort ergaben sich Hinweise auf Drogenkonsum. Gegen 06:00 Uhr fiel der Polizei auf der Leißestraße ein weiteres Fahrzeug auf. Auch hier bestand der Verdacht, dass der 43jährige Autofahrer aus Schmallenberg unter Drogeneinfluss stand. Beide Personen durften ihre Fahrt nicht weiter fortsetzen und müssen sich nun einem entsprechenden Verfahren stellen. Die Polizeibeamten ordneten jeweils Blutproben an.

