Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrsunfall mit verletztem Kradfahrer und flüchtigem Pkw

Meschede (ots)

Am 14.09.2024 befuhr um 17:20 Uhr ein 20-jähriger Kradfahrer aus Menden mit seinem Krad die L 839 aus Grevenstein kommend. An der Einmündung der L 839 mit der K 11 bog er nach links ab, um die L 839 in Richtung Altenhellefeld zu befahren. Zur gleichen Zeit befuhr ein Pkw-Fahrer die L 839 aus Richtung Altenhellefeld kommend. An der o.g. Einmündung bog er nach links ab, um die K 11 in Richtung Berge zu befahren.

Während des Abbiegevorgangs kollidierten die beiden Fahrzeuge. Der Kradfahrer stürzte zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht.

Der Pkw-Führer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den gestürzten Kradfahrer zu kümmern. Bei dem Pkw soll es sich um einen schwarzen SUV (ggf. VW Tiguan) gehandelt haben.

Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen übernommen. Hinweise oder verdächtige Feststellungen bitte an die Polizei Meschede unter 0291 / 9020 3411 (Schl.)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell