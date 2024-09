Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Zeugen nach Verkehrsunfall mit verletztem Motorradfahrer und flüchtigem Pkw in Grevenstein gesucht

Meschede (ots)

Am 14.09.2024 um 17:35 Uhr befuhr ein 20-jähriger Mann aus Menden mit seinem Motorrad die K11 in Meschede-Grevenstein in Fahrtrichtung Berge. An der Einmündung nach Altenhellefeld wollte der Motorradfahrer nach links auf die L839 abbiegen. Aus Richtung Altenhellefeld (L839) kam ein schwarzer Pkw, ein SUV, mit unbekanntem Kennzeichen und kollidierte mit dem abbiegenden Motorrad. Der Motorradfahrer kam zu Fall und verletzte sich leicht am Bein. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht. Der schwarze Pkw (SUV) flüchtete in unbekannte Richtung von der Unfallstelle. Wer Angaben zum flüchtigen Unfallfahrzeug oder dem flüchtigen Unfallfahrer machen kann, kann sich auf jeder Polizeidienststelle melden.

