Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Taschendieb schlägt zu

Arnsberg (ots)

Ein 24-jähriger Taschendieb schlägt zu und versucht zu flüchten. Die Polizei nimmt den Mann nach kurzer Verfolgung fest.

In der Nacht zum Samstag um 00.40 Uhr bemerkte ein 55-jähriger Arnsberger wie ihm am Neheimer Markt die Geldbörse aus der hinteren Hosentasche gezogen wurde. Der flüchtende Täter wurde von dem Geschädigten verfolgt. Bei dieser Verfolgung warf der Dieb die Geldbörse zunächst weg, so dass der Geschädigte die Brieftasche wieder an sich nehmen konnte. Anschließend nahm der Täter die Geldbörse jedoch erneut weg und schlug mehrfach auf den Arnsberger ein. Der 24-jährige Täter flüchtete anschließend in Richtung Goethestraße. Der 55-Jährige erlitt durch die Schläge leichte Verletzungen.

Zeugen machten die schnell eintreffende Polizei auf den Täter aufmerksam. Als dieser die Beamten bemerkte, flüchtete er.

Nach einer kurzen Verfolgung konnte er auf der Mendener Straße zu Boden gebracht und vorläufig festgenommen werden. Der gebürtige Syrer wurde der Polizeiwache zugeführt. Diese konnte er nach erfolgten polizeilichen Maßnahmen verlassen. Die weiteren Ermittlungen dauern an (Schl.)

