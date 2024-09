Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Kriminalkommissariat sucht Zeugen nach Einbruch in Juweliergeschäft

Meschede (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, zwischen 00:00 Uhr und 04:45 Uhr, haben unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem Juweliergeschäft in der Fußgängerzone von Meschede auf der Ruhrstraße erlangt. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde zur Tatausführung ein Baseballschläger genutzt. Die bislang unbekannten Beschuldigten konnten entsprechende Tatbeute erlangen. Der genaue Tatzeitpunkt sowie die Identität der Täter sind derzeit unklar. Die Polizei bittet daher um Mithilfe aus der Bevölkerung und sucht nach Hinweisen sowie Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0291/90200 bei der Polizeiwache in Meschede zu melden.

