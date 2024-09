Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrskommissariat sucht Unfallzeugen

Schmallenberg/Arnsberg (ots)

Bereits am Donnerstag, 29.08. kam es gegen 10:00 Uhr in Bad Fredeburg auf der Straße "Im Ohle" zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrskommissariats beschädigte ein Transporter während des Vorbeifahrens ein am Fahrbahnrand abgestelltes Fahrzeug. Es liegen Hinweise auf einen bislang unbekannten Rollerfahrer vor, der möglicherweise Angaben zu dem Verkehrsunfall machen kann. Dieser und weitere Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiwache in Schmallenberg unter der Telefonnummer 02974 - 90200 in Verbindung zu setzen. Ein weiterer Verkehrsunfall ereignete sich am vergangenen Sonntag zwischen 10:00 Uhr und 12:00 Uhr in Arnsberg. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte auf der Straße "Stoppenkamp" beim Vorbeifahren einen abgestellten Pkw. Es gibt Hinweise, dass es sich bei dem verursachenden Fahrzeug um einen roten Mazda gehandelt haben könnte. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiwache in Arnsberg unter der Telefonnummer 02932 - 90200 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell