POL-NB: Diebstahl eines PKW in Neubrandenburg

Neubrandenburg (ots) - Einer der Tatverdächtigen des räuberischen Diebstahls am 27.07.2024 in Neubrandenburg (wir berichteten: https://www.polizei.mvnet.de/Presse/Pressemitteilungen/?id=203334&processor=processor.sa.pressemitteilung) konnte am Sonntag einer Justizvollzugsanstalt überstellt werden. Der 28-jährige Algerier hatte das Polizeihauptrevier Neubrandenburg ...

