Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Frau bei Raubdelikt verletzt

Festnahme

Meschede (ots)

Am Montag kam es kurz vor 21:00 Uhr in der Innenstadt zu einem Raubdelikt. Zunächst ging bei der Mescheder Polizei die Nachricht zu einer Schlägerei im Bereich der Straße "Rebell" ein. Im weiteren Einsatzverlauf stellte sich heraus, dass eine 67jährige Frau aus Meschede durch einen 30jährigen Mann aus der Ukraine angegriffen und schwer verletzt worden war. Der mutmaßliche Täter konnte im Nachgang durch Beamte der Wache Meschede auf der Le-Puy-Straße angetroffen und festgenommen werden. Dort war er erneut auffällig geworden, weil er eine Tür eines Wohnhauses beschädigt hatte. Er war angetrunken und verhielt sich gegenüber der Polizei aggressiv und unkooperativ. Nach bisherigen Erkenntnissen fiel der Beschuldigte auch im Vorfeld des Raubdeliktes auf. Es besteht der Verdacht, dass er ca. eine Stunde vor der Tat an einer Ampel auf der Steinstraße bereits den Straßenverkehr behinderte und dann im Anschluss in einem Büro am Stiftsplatz für Unruhe sorgte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass der verletzten Frau eine Tüte mit Pfandflaschen entwendet worden ist. Die Geschädigte wurde durch Rettungskräfte in ein örtliches Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen in dieser Sache übernommen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell