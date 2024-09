Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verletzte nach Schlägerei in Ramsbeck

Bestwig (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es gegen 00:30 Uhr in Ramsbeck auf der Heinrich-Lübke-Straße zu einer größeren Schlägerei. Die Polizei war mit mehreren Einsatzkräften am Ort. Nach bisherigen Erkenntnissen sollen ca. 25 Personen beteiligt gewesen sein. Einsatzkräfte berichten von einer aggressiven und aufgeheizten Situation vor Ort. Polizeibeamte benachbarter Wachen waren ebenfalls im Einsatz. Es gelang, die Situation vor Ort zu beruhigen und die Personalien festzustellen. Es gibt Hinweise auf Personen, die vor dem Eintreffen der Polizei in Richtung einer Tankstelle geflüchtet sein sollen. Rettungskräfte waren ebenfalls im Einsatz. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen erlitten sieben Personen leichte Verletzungen. Es besteht der Verdacht, dass aus der Gruppe u. a. Pfefferspray gegeneinander eingesetzt worden ist. Bei der Personengruppe handelt es sich überwiegend um Männer im Alter zwischen 21 und 28 Jahren. Eine 41jährige Frau war ebenfalls beteiligt. Der Polizeieinsatz setzte sich gegen 02:00 Uhr fort, als Beamte der Wache Meschede erneut eine verdächtige Person im Bereich der Heinrich-Lübke-Straße feststellten. Hierbei handelte es sich um einen 28jährigen Mann aus Werl, der einen Teleskopschlagstock mit sich führte. Auch ergaben sich Hinweise auf eine mitgeführte Waffe, welche sich im späteren Verlauf als Spielzeugwaffe herausstellte. Erneut wurden mehrere Einsatzkräfte angefordert. Die Person konnte im Anschluss in der ursprünglichen Tatortnähe angetroffen und festgenommen werden. Der Teleskopschlagstock wurde sichergestellt. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen zahlreicher Delikte. Die Hintergründe der Schlägerei sind bislang unklar. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Meschede unter der Telefonnummer 0291-90200 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell