Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Öffentlichkeitsfahndung nach Diebstahl

Brilon (ots)

Im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung bittet die Polizei um Hinweise aus der Bevölkerung. Am 29.10.2023 und am 05.11.2023 jeweils zwischen 17:30 und 17:45 Uhr entwendeten unbekannte Tatverdächtige einige Pfandkisten für Obst und Gemüse vom Parkplatz eines Supermarktes in der Straße ,,Hasselborn" in Brilon. Hierbei wurden Sie gefilmt.

Weitere Details zum Sachverhalt und Bilder der Gesuchten sind im Fahndungsportal hinterlegt: https://polizei.nrw/fahndung/145507

Die Polizei fragt jetzt: Wer kann Angaben zu den Tatverdächtigen machen? Hinweise können telefonisch unter 0291/90200, per E-Mail an poststelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de oder über das Fahndungsportal gegeben werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell