Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Motorradfahrer bei Unfall auf der Universitätsstraße verletzt (07.04.2024)

Konstanz (ots)

Ein Motorradfahrer ist bei einem Unfall auf der Universitätsstraße am Sonntagnachmittag verletzt worden. Ein 23-Jähriger fuhr gegen 18 Uhr mit einem VW Bora auf der Universitätsstraße in Richtung Friedrichstraße. In einer Rechtskurve geriet er auf die Gegenfahrbahn, auf der ihm ein 27 Jahre alter Motorradfahrer mit einer 28-jährigen Sozia entgegenkam. Beide Fahrer versuchten einen Zusammenstoß noch durch Ausweichen zu vermeiden, konnten jedoch eine Kollision der Fahrzeuge schließlich nicht mehr verhindern. Dabei verlor der Biker die Kontrolle über seine Maschine und stürzte in den Grünstreifen. Der 27-Jährige erlitt Verletzungen, die in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. Seine Mitfahrerin blieb unverletzt, kam aber trotzdem vorsorglich zur Untersuchung ebenfalls in eine Klinik. An dem Motorrad, das nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste, entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro, den Schaden am VW schätzte die Polizei auf rund 4.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell