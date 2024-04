POL-KN: (Zimmern o.R./ Lkr. Rottweil) Rund 600 Liter Dieselkraftstoff gestohlen - Polizei bittet um Hinweise (05.-07.04.2024)

Tuttlingen (ots) - An einer Arztpraxis in der Gutenbergstraße hat ein Unbekannter im Laufe des vergangenen Wochenendes das Arzthinweisschild am Praxisgebäude absichtlich von der Wand gerissen und dabei beschädigt. Hinweise zu dieser Tat nimmt die Polizei Tuttlingen, Tel.: 07461 941-0, entgegen. Rückfragen bitte ...

