Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen im Schwarzwald, Hutneck, K 5724) Unfall zwischen abbiegendem Auto und Motorrad - Biker leicht verletzt

St. Georgen im Schwarzwald, Hutneck, K 5724 (ots)

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem abbiegenden Auto und einem Motorrad, bei welchem sich der Motorradfahrer leichte Verletzungen zugezogen hat, ist es am Freitagabend auf der Kreisstraße 5724 zwischen Brogen und St. Georgen auf Höhe des Weilers Hutneck gekommen. Kurz nach 17.30 Uhr fuhr ein 32-Jähriger mit einem Ford Focus und hinter diesem ein 51-jähriger Motorradfahrer mit einer 1100er Honda auf der K 5724 von Brogen in Richtung St. Georgen. Auf Höhe des Weilers Hutneck scherte der Ford-Fahrer nach links aus um dann nach rechts auf die Zufahrt Hutneck abzubiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit dem nachfolgenden Motorradfahrer. Der 51-Jährige Biker zog sich leichte Verletzungen zu. Nach einer Erstversorgung durch die mit einem Notarzt eintreffenden Rettungskräfte wurde der Motorradfahrer zur weiteren Behandlung in eine Klinik gebracht. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die K 5724 halbseitig gesperrt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell