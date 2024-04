Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf/ Lkr. Rottweil) Autofahrer mit über 3,6 Promille von der Polizei gestoppt (07.04.2024)

Oberndorf (ots)

Einen betrunkenen Autofahrer hat die Polizei am Sonntagabend, gegen 21.15 Uhr, auf der Landesstraße 413 aus dem Verkehr gezogen. Ein 53-Jähriger fuhr mit einem Daimler auf der L 413 in Schlangenlinien, weshalb ein aufmerksamer Zeuge die Polizei verständigte. Die Polizisten kontrollierten den Autofahrer und bemerkten gleich, dass er betrunken war. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 3,6 Promille, was eine Blutprobe zur Folge hatte. Außerdem war der 53-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Der Fahrer muss sich nun in einem Strafverfahren für die Autofahrt unter Alkoholeinwirkung und dem Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.

