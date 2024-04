Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Zimmern o.R./ Lkr. Rottweil) Unfall auf der Rosenstraße - 11-jähriger Radfahrer leicht verletzt (06.04.2024)

Zimmern o.R. (ots)

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen erlitten hat ein junger Radfahrer bei einem Unfall auf der Rosenstraße am Samstagvormittag. Gegen 9.30 Uhr fuhr eine 39-Jährige mit einem Hyundai aus einer Tiefgaragenausfahrt auf die Rosenstraße ein und prallte hierbei mit einem auf dem Gehweg fahrenden 11-jährigen Radfahrer zusammen, der entgegengesetzt der Fahrtrichtung in Richtung Hochwiesle unterwegs war. Der Bub stürzte in der Folge auf die Straße und zog sich eine blutende Wunde zu. Die Besatzung eines Rettungswagens brachte den Jungen zur medizinischen Behandlung in eine Klinik.

