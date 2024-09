Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Verkehrskommissariat sucht Zeugen

Olsberg (ots)

Bereits am Donnerstag, 29.08.2024 kam es gegen 15:45 Uhr in Olsberg zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrskommissariats kollidierte ein 43jähriger Fahrradfahrer aus Bestwig mit einem Pkw, welcher von einem 17-Jährigen, ebenfalls aus Bestwig, gefahren wurde. Unfallort war der Kreisverkehr am Ortseingang Bigge (Hauptstraße/Prowinkel). Es gibt Hinweise auf einen Zeugen, der dem Verkehrskommissariat bislang nicht namentlich bekannt ist. Dieser soll vermutlich mit einem weinroten Pkw, SUV, der Marke Opel unterwegs gewesen sein. Der benannte Zeuge und auch weitere Personen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiwache in Brilon unter der Telefonnummer 02961-90200 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell