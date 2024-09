Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Mehrere Haftbefehle

Festnahme bei Polizeieinsatz

Arnsberg (ots)

Am Donnerstag kam es in Arnsberg - Neheim zu einem Polizeieinsatz. Gegen 07:00 Uhr wurden Beamte der Wache Arnsberg in die Straße "Im Ohl" gerufen. Hintergrund waren Streitigkeiten zwischen zwei Männern. Ein 28jähriger Mann aus Arnsberg flüchtete zwischenzeitlich vom Einsatzort. Die Arnsberger Polizei konnte die Person aber im näheren Umfeld aufgreifen und kontrollieren. Im weiteren Einsatzverlauf stellte sich heraus, dass gegen den Mann mehrere Haftbefehle vorlagen. Er wurde noch vor Ort festgenommen. Im Anschluss wurde die Person an eine Justizvollzugsanstalt übergeben.

